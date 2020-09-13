Колонна американской техники вошла из Ирака в провинцию Хасеке

Колонна американских сил, состоящая из нескольких десятков военных машин, пересекла границу с Ираком и вошла в провинцию Хасеке, расположенную на северо-востоке Сирии. Об этом в воскресенье сообщила газета Al Watan, передает Trend со ссылкой ТАСС.

По ее данным, в состав колонны входит 41 транспорт с оружием и оборудованием для материально-технической поддержки действий американского контингента. Техника армии США пересекла иракско-сирийскую границу через КПП Аль-Валид и направилась на крупнейшую в данном регионе американскую базу в городе Эш-Шаддади.

Отмечается, что США активизировали переброску своих сил на север Сирии из Ирака после объявленного Пентагоном в начале сентября сокращения американского воинского контингента в Ираке с 5,6 тыс. до 3 тыс. военнослужащих до конца текущего месяца.

В конце прошлого года президент США Дональд Трамп одобрил план, согласно которому в Сирии останутся несколько сотен американских военных, одной из их главных задач будет обеспечение контроля над нефтяными месторождениями на северо-востоке страны.