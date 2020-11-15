Автобус с рабочими подорвался на мине в Алеппо

Арабские страны 15 ноября 2020 03:56 (UTC+04:00)
Автобус с рабочими подорвался на мине в Алеппо

Автобус, перевозивший рабочих, подорвался в субботу на мине в поселке Миньян к западу от Алеппо - экономической столицы Сирии. Об этом сообщил правительственный телеканал Syria со ссылкой на полицейские источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их информации, погиб по меньшей мере один сириец. Еще несколько получили ранения, все они доставлены каретами скорой помощи в близлежащую больницу. Пострадавшие работали на местной лесопильне.

Как уточнил телеканал, взрывное устройство было установлено террористами, которые ранее хозяйничали в этом районе. Согласно его сведениям, боевики экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и других бандформирований перед тем, как покинуть эту местность, заминировали дороги, земельные участки, сады и постройки.

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