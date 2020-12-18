Военная база США возле нефтяного месторождения в Сирии подверглась ракетному обстрелу

Несколько реактивных снарядов разорвалось на территории военной базы США, расположенной на севере сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Ракетному обстрелу подвергся лагерь американских военных, находящийся в районе нефтяного месторождения Эль-Омар. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал "Al-Hadath".

По информации телеканала, военнослужащие США совместно с курдскими бойцами из коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) проводят сейчас зачистку местности вокруг нефтяного объекта.

19 августа под минометный обстрел попала база США в районе месторождения Коноко в Дейр-эз-Зоре, о потерях в рядах американских военных и курдов данных тогда не поступало.

С 2015 года США создали всего девять военных баз на северо-востоке Сирии. Четыре из них находятся рядом с нефтяными месторождениями в Дейр-эз-Зоре, еще пять расположены в соседней провинции Хасеке.

В октябре в Сирии были размещены дополнительно 500 американских военнослужащих, которые оказывали помощь отрядам СДС в борьбе с активизировавшимися бандами террористов из группировки "Исламское государство".