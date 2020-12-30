Один человек погиб и трое пострадали при обстреле пригорода Дамаска

По меньшей мере один человек погиб, еще трое получили ранения в среду в результате израильского ракетного удара по пригороду Дамаска.

Об этом сообщило агентство SANA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, все пострадавшие являются военнослужащими. Личность погибшего не раскрывается.