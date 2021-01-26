В Эр-Рияде произошел взрыв

Взрыв произошел во вторник в Эр-Рияде. Об этом сообщило агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Информация о причинах и последствиях инцидента выясняется.

Саудовские власти до сих пор никак не прокомментировали эту информацию.