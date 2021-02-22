В Триполи произошли вооруженные столкновения между ополченцами

Вооруженные столкновения произошли в воскресенье вечером в центре ливийской столицы Триполи. Как сообщил информационный портал Afrigatenews, боевики из Эз-Завии (западнее Триполи) при поддержке экстремистских элементов из Бенгази и Дерны (восток) взяли под контроль площадь Мучеников и открыли беспорядочную стрельбу в воздух. Кроме того, была предпринята попытка штурма здания МВД, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным телеканала Sky News Arabia, поводом к стычкам между вооруженными формированиями послужило совершенное в воскресенье покушение на министра внутренних дел в Правительстве национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Али Башага.

В конечном итоге военному спецназу удалось вытеснить ополченцев из центра города. Сообщается также, что сам министр покинул Триполи и уехал в Мисурату.