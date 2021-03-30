Задерживающиеся суда пройдут через Суэцкий канал в течение трех дней

Все суда, которые были задержаны в результате инцидента в Суэцком канале, пройдут через канал в течение ближайших трех дней. Об этом, как передал телеканал Al-Arabiya, заявил во вторник на пресс-конференции глава управления Суэцкого канала Усама Рабиа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы ожидаем, что все задержанные корабли переправятся [по Суэцкому каналу] в течение трех дней", - отметил Рабиа.