В Египте началось расследование аварии судна в Суэце

Официальное расследование всех обстоятельств инцидента с контейнеровозом Ever Given в Суэцком канале, что привело почти к недельной блокировке важной водной магистрали, началось в среду в Египте. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам советника канала Сейида Шейши, который возглавляет расследование, следствию предстоит, в частности, выяснить, следовал ли капитан судна инструкциям управления канала до того, как сел на мель. "Мы должны досконально выяснить, какое оборудование было на контейнеровозе и было ли оно должным образом задействовано, - заметил он. - Отказ экипажа сотрудничать со следствием и предоставить всю информацию повлечет открытие гражданского дела, что чревато конфискацией судна и его содержимого". В этом случае, указал Шейша, рассмотрение дела затянется на два года.

По данным телестанции, японская компания Shohei Kisen, которой принадлежит контейнеровоз, отказалась говорить о возможных причинах аварии, включая предполагаемую высокую скорость и другие допущенные при проходе канала ошибки. Кроме того, в компании сообщили, что она не получала никаких запросов и уведомлений о судебных исках по компенсациям ущерба за простой судов.

К настоящему моменту канал прошли более 200 судов. Управление канала обещает полностью восстановить нормальное движение через Суэц через два дня.