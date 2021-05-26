Восстановление консульства США в Иерусалиме призвано улучшить связи с Палестиной - пресс-секретарь Белого дома

Решение нынешней американской администрации восстановить генеральное консульство США в Иерусалиме направлено на улучшение отношений с Палестиной. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"С нашей точки зрения, это важный шаг в плане продолжения восстановления отношений с палестинскими лидерами, которые были разорваны на протяжении нескольких лет из-за закрытия консульства [в Иерусалиме], из-за прекращения финансирования БАПОР [Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ] в 2018 году", - заявила представитель американского лидера.

Генконсульство США в Иерусалиме исторически являлось независимой дипломатической миссией. Оно, по существу, играло роль американского посольства в Палестине. Генконсул в Иерусалиме отчитывался напрямую перед центральным аппаратом Госдепартамента США.