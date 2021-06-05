В Йемене 17 человек погибли в результате падения запущенной хуситами ракеты

Арабские страны 5 июня 2021 23:03 (UTC+04:00)
В Йемене 17 человек погибли в результате падения запущенной хуситами ракеты

По меньшей мере 17 человек погибли в городе Мариб (Йемен) в результате падения ракеты, запущенной мятежниками-хуситами из движения "Ансар Аллах", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации, ракетный снаряд упал в районе одной из автозаправочных станций Мариба. Другие подробности случившегося пока не приводятся.

На протяжении последних месяцев хуситы стремятся взять под контроль провинцию Мариб, в одноименной столице которой находится ставка верховного командования армии международно признанного правительства Йемена. Помощь йеменским ВС оказывает аравийская коалиция во главе с Саудовской Аравией, нанося по отрядам хуситов удары с воздуха.

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