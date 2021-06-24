Гутерреш призвал сохранить механизм трансграничной помощи в Сирии еще на год

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что мандат на оказание гуманитарной помощи в Сирии через пограничные переходы с территории других государств на контролируемой оппозицией территории нужно продлить на ближайший год, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я настоятельно призываю членов Совета Безопасности ООН достичь консенсуса о разрешении транcграничных операций, которые остаются жизненно важным каналом помощи, еще на один год, - сказал он в видеообращении к участникам заседания Совбеза по ситуации в Сирии. - Если совет не даст на это свое разрешение, страна столкнется с разрушительными последствиями".

Гутерреш отметил, что в рамках этого механизма за последний год в Сирию прибыли около 1 тыс. грузовиков с помощью. Он добавил, что ее распределение тщательно отслеживалось.