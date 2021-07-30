Аравийская коалиция сбила беспилотник хуситов, направленный на саудовское торговое судно

Возглавляемая Эр-Риядом аравийская коалиция перехватила и уничтожила заминированный беспилотный летательный аппарат, направленный йеменскими мятежниками-хуситами из движения "Ансар Аллах" на принадлежащее Саудовской Аравии торговое судно в районе Баб-эль-Мандебского пролива. Об этом сообщил в пятницу телеканал Al Arabiya, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Нами пресечена попытка вражеского нападения хуситов с применением беспилотника на саудовское торговое судно. <...> Мы предпринимаем все необходимые усилия для обеспечения безопасности и свободы судоходства в районе Баб-эль-Мандебского пролива", - приводит телеканал заявление коалиции.