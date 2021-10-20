В Дамаске на минах подорвался автобус

Автобус подорвался в среду на двух минах, заложенных у Президентского моста в Дамаске. Об этом сообщило агентство SANA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, взрывные устройства были приведены в действие террористом. Погибли 13 сирийских военнослужащих, сообщает агентство. Еще три человека пострадали.

Прибывшие на место происшествия саперы обезвредили еще одну мину, заложенную поблизости.