В Дамаске на минах подорвался автобус
Автобус подорвался в среду на двух минах, заложенных у Президентского моста в Дамаске. Об этом сообщило агентство SANA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, взрывные устройства были приведены в действие террористом. Погибли 13 сирийских военнослужащих, сообщает агентство. Еще три человека пострадали.
Прибывшие на место происшествия саперы обезвредили еще одну мину, заложенную поблизости.
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