Наследный принц Бахрейна принял приглашение Беннета посетить Израиль

Наследный принц Бахрейна Сальман бен Хамад бен Иса Аль Халифа принял приглашение премьер-министра Израиля Нафтали Беннета посетить еврейское государство. Об этом заявил министр иностранных дел королевства Абдель Латиф бен Рашед аз-Заяни, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Наследный принц принял приглашение Беннета посетить Израиль <...>. Среди тем, затронутых на переговорах с главой израильского кабмина, были иранская ядерная программа и терроризм", - указал глава бахрейнского МИД, слова которого приводит телеканал Sky News Arabia, по итогам первого визита израильского премьера на Бахрейн.

Помимо этого, аз-Заяни подчеркнул, что посещение Беннетом королевства "стало значимой вехой в отношениях между двумя странами".

Премьер-министр Израиля прибыл на Бахрейн в понедельник с первым в истории официальным визитом. Во вторник глава израильского правительства провел встречи с наследным принцем королевства, лидерами еврейской общины Бахрейна, командующим Пятым флотом США вице-адмиралом Брэдом Купером, а также с главой бахрейнского МИД и рядом других министров.