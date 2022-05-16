Саудовская Аравия намерена увеличить добычу нефти до 13 млн б/с к 2027 году

Королевство Саудовская Аравия (КСА) рассматривает возможность увеличения добычи нефти до 13 млн баррелей в сутки к началу 2027 года. С таким заявлением выступил в понедельник министр энергетики страны Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд в ходе энергетической конференции в Бахрейне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Королевство намерено постепенно наращивать добычу нефти на 1 млн б/с к концу 2026 года или к началу 2027 года, - цитирует телеканал Al Arabiya саудовского министра. - Таким образом, мы планируем добывать в общей сложности более 13 млн б/с".

Аль Сауд отметил, что "инвестиции в сфере разведки и добычи нефти будут направлены лишь на достижение этой цели". Он также добавил, что "использование возобновляемых источников энергии внутри страны позволит еще больше сконцентрироваться на экспорте нефти и увеличить поставляемое в другие страны сырье".

Кроме того, саудовский министр подчеркнул, что "истощение производственных мощностей в энергетическом секторе является глобальной проблемой, на которую международное сообщество должно обратить внимание".

Согласно майскому отчету Международного энергетического агентства (МЭА), в отличие от других стран ОПЕК+ Саудовская Аравия смогла в апреле немного нарастить добычу - до 10,4 млн б/с против 10,28 млн б/с месяцем ранее.