Эр-Рияд инвестирует $3,4 млрд в развитие фармацевтической промышленности

Власти Саудовской Аравии инвестируют $3,4 млрд в развитие собственной фармацевтической промышленности. Об этом сообщило в пятницу Саудовское агентство печати со ссылкой на министра промышленности и минеральных ресурсов королевства Бандара аль-Хурейфа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, развитие фармацевтического сектора будет осуществляться в несколько этапов. На первоначальном этапе Саудовская Аравия планирует локализовать производство жизненно важных лекарственных препаратов, инсулина, а также вакцин от наиболее распространенных заболеваний. Кроме того, аль-Хурейф надеется, что королевство сможет наладить производство препаратов, получаемых из плазмы крови человека. К ним, в частности, относятся альбумин, иммуноглобулин и факторы свертывания VIII и IX, которые необходимы больным гемофилией.

После реализации первого этапа королевство сосредоточится на производстве иммунобиологических лекарственных препаратов, а также препаратов для лечения рака. Аль-Хурейф предположил, что оборот этой продукции составит порядка $2 млрд в год.

Министр также отметил, что локализация фармацевтического производства позволит Саудовской Аравии стать "логистической платформой" для снабжения вакцинами и жизненно важными лекарственными препаратами других стран Ближнего Востока.