Новый президент Ирака, вступая в должность, обещал скорое формирование правительства

Избранный Советом представителей (парламентом) Ирака президент страны Абдель Латиф Рашид в понедельник официально вступил в должность. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал Al-Sumaria.

Выступая на церемонии по этому случаю, глава государства признал, что предыдущий политический этап в стране "был трудным для всех". "Надеюсь, новое правительство будет сформировано быстро, чтобы удовлетворить чаяния граждан", - заявил президент.

Он заверил, что стремится "установить прочные отношения с соседними странами и международным сообществом" и "приложит все усилия для защиты конституции, решения существующих проблем", будет "работать над укреплением отношений между Багдадом и Эрбилем и установлением сбалансированных региональных отношений".

В пятницу Совет представителей (парламент) Ирака избрал новым президентом страны Абдель Латифа Рашида. Он же назначил премьер-министром Мухаммеда ас-Судани, поручив сформировать будущее правительство.

В октябре прошлого года в Ираке состоялись парламентские выборы, однако из-за политических разногласий новый кабинет до сих пор не был сформирован.