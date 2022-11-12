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В Марокко техкомитет обсудил проект самого длинного подводного газопровода

Арабские страны Материалы 12 ноября 2022 03:18 (UTC +04:00)
В Марокко техкомитет обсудил проект самого длинного подводного газопровода

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Заседание технического комитета по строительству самого длинного в мире подводного газопровода Нигерия - Марокко (Nigeria Morocco Gas Pipeline, NMGP) состоялось в Рабате. Об этом сообщило в пятницу информационное агентство Maghreb Arabe Presse, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Во встрече, где обсуждался вопрос о реализации этого стратегического проекта, приняли участие представители топливных компаний из Мавритании, Марокко, Нигерии, Сенегала и члены Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Все они выступили с докладами и презентациями, касающимися строительства NMGP.

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