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Бывший премьер Судана заявил о недопустимости иностранного вмешательства в дела страны

Арабские страны Материалы 16 апреля 2023 22:12 (UTC +04:00)
Бывший премьер Судана заявил о недопустимости иностранного вмешательства в дела страны

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Бывший премьер-министр Судана Абдалла Хамдок (дважды занимал этот пост в период с августа 2019 года по январь 2022 года) заявил в воскресенье о недопустимости иностранного вмешательства в дела страны, где в субботу произошло вооруженное противостояние между армией и силами быстрого реагирования (спецназом), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Любое иностранное вмешательство в суданские дела должно быть отвергнуто", - подчеркнул Хамдок, выступление которого транслировал телеканал Al Arabiya. Он призвал противоборствующие стороны "к диалогу, который приведет к соглашению и отказу от любого иностранного вмешательства в суданские дела".

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