Беларусь организует разнонаправленную подготовку волонтеров для Евроигр-2019, сообщил сегодня журналистам на полях XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов министр образования Игорь Карпенко, передает корреспондент Белта.

Игорь Карпенко рассказал, что уже сегодня есть языковые, организационно-технические и другие программы, которые позволят обучать волонтеров по различным направлениям. Дополнительно молодые люди будут изучать специфику видов спорта, нюансы сопровождения команд. "Минобразования отрабатывает эти программы совместно с Дирекцией вторых Европейских игр", - проинформировал он.

Министр возглавляет белорусскую делегацию на Всемирном фестивале молодежи и студентов. Минобразования интересен опыт проведения таких масштабных мероприятий, прежде всего с точки зрения подготовки волонтеров. Игорь Карпенко возглавляет соответствующий подкомитет в организационном комитете вторых Европейских игр. "Нам важно изучить, как выстроена эта работа на ВФМС, как проходило обучение волонтеров", - пояснил министр.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года в 15 видах спорта: бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, борьба (греко-римская, вольная, женская), велосипедный спорт (трек и шоссе), гимнастика (спортивная, художественная, акробатика, аэробика и прыжки на батуте), гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, карате, легкая атлетика, самбо, стрельба из лука, стрельба (пулевая и стендовая), настольный теннис, пляжный футбол. Атлеты разыграют 189 комплектов наград в 23 спортивных дисциплинах.