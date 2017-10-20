Госдума России ратифицировала соглашение с Беларусью о техобеспечении региональной группировки войск

20 октября 2017 11:45 (UTC+04:00)

Госдума России сегодня ратифицировала белорусско-российское межправительственное соглашение о совместном техническом обеспечении региональной группировки войск (сил) Беларуси и России, передает корреспондент Белта.

Соглашение было подписано в Минске 2 ноября 2016 года.

Региональная группировка войск (сил) двух стран предназначена для отражения агрессии в отношении Беларуси и России и включает органы управления и войска (силы) Вооруженных Сил Беларуси и Вооруженных Сил России, а также другие воинские формирования сторон, спланированные к применению по единому замыслу.

Azernews Newspaper
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