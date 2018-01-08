ВРП Минска в 2018 году должен возрасти на 3,9%

8 января 2018 14:29 (UTC+04:00)

Минск в 2018 году должен обеспечить прирост валового регионального продукта на 3,9%, сообщил председатель комитета экономики Мингорисполкома Николай Рогащук на оперативном совещании в городском исполнительном комитете, передает корреспондент БЕЛТА.

Темп роста производительности труда определен в размере 103,1%, экспорта товаров - 105,7%, экспорта услуг - 105%, планируется привлечь прямых иностранных инвестиций на чистой основе в объеме Br830 млн. Ключевые показатели эффективности нашли отражение в плане развития города в текущем году.

По предварительным итогам социально-экономического развития Минска в 2017 году, ожидается выполнение показателей по росту валового регионального продукта, производительности труда, экспорту товаров и услуг, удельному весу запасов готовой продукции, снижению уровня затрат, нормативу удельного веса просроченной внешней дебиторской задолженности в общем объеме внешней дебиторской задолженности, по номинальной начисленной среднемесячной заработной плате.

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