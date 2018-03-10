Беларусь отметила важность разработки долгосрочной стратегии ООН в поддержку стран со средним уровнем дохода

10 марта 2018 09:15 (UTC+04:00)

Беларусь отметила важность разработки долгосрочной стратегии ООН в поддержку устойчивого развития стран со средним уровнем дохода. Об этом заявил постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков во время встречи группы единомышленников в поддержку стран со средним уровнем дохода (ССД) с заместителем Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Лю Чжэньминем, которая прошла 8 марта в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

Встреча состоялась в целях реализации дорожной карты группы, принятой по итогам второй министерской встречи в сентябре 2017 года в Нью-Йорке. Собеседники обменялись мнениями о путях расширения взаимодействия системы ООН со странами со средним уровнем дохода, в частности, обсудили вопрос о назначении в секретариате ООН координатора по вопросам содействия ССД, которое ранее было инициировано Беларусью и поддержано Генеральным секретарем ООН на встрече с группой в январе 2018 года.

Белорусский дипломат высказался за более системную роль ООН в оказании содействия этой категории стран, отметив важность разработки долгосрочной стратегии ООН в поддержку устойчивого развития стран со средним уровнем дохода.

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