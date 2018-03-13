Лукашенко: Беларусь намерена реализовать все договоренности с Индией на высшем уровне

13 марта 2018 12:44 (UTC+04:00)

Беларусь намерена реализовать все договоренности с Индией на высшем уровне. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Индии в Беларуси Панкаджем Саксеной по случаю завершения его дипломатической миссии в Беларуси, передает БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что индийский дипломат относится к числу тех послов, которые внесли значительный вклад в укрепление двусторонних отношений. По его мнению, Панкадж Cаксена сделал многое для того, чтобы сблизить две страны.

Глава государства обратил внимание на важность обмена визитами на высшем уровне, во время которых удалось добиться важных договоренностей, призванных расширить контакты между Беларусью и Индией.

Александр Лукашенко сказал о заинтересованности белорусской стороны в индийских инвестициях. "Если у вас будет такое желание, а мы вам уже предлагали, мы готовы предоставить возможности и необходимые преференции для создания в Беларуси индийского технологического парка", - подчеркнул он.

Также президент Александр Лукашенко считает важным создание совместных с Индией предприятий для производства товаров, в том числе машино- и сельхозстроения. "Должно быть встречное движение", - убежден глава государства.

В частности, речь идет о том, чтобы совместные белорусско-индийские предприятия создавались как в Индии, так и в Беларуси.

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