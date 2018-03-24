Беларусь поддержит кандидатуру ЮАР на место непостоянного члена Совета безопасности ООН

24 марта 2018 09:09 (UTC+04:00)

Беларусь поддержит кандидатуру ЮАР на место непостоянного члена Совета безопасности ООН. Соответствующая нота была вручена заместителю министра международных отношений и сотрудничества ЮАР Левеллину Ландерсу на встрече с заместителем министра иностранных дел Беларуси Андреем Дапкюнасом в Претории. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Собеседники обменялись мнениями о текущем состоянии двусторонних отношений и их перспективах. "Ими отмечены результаты прошедшего накануне четвертого заседания белорусско-южноафриканского комитета по торгово-экономическому сотрудничеству. Принятые на нем решения и достигнутые договоренности между компаниями двух стран создают солидную основу для выхода на практическую реализацию значимых проектов экономического сотрудничества", - сказали в пресс-службе.

Также состоялся обмен поздравительными посланиями от имени министра иностранных дел Беларуси и министра международных отношений и сотрудничества ЮАР по случаю 25-летия с момента установления дипломатических отношений между двумя государствами. Андрей Дапкюнас подчеркнул, что Южная Африка была и остается надежным партнером Беларуси, и отметил значительный потенциал двустороннего сотрудничества в разных сферах, включая образование, сельское хозяйство, промышленность, высокие технологии, межрегиональное взаимодействие.

Заместители руководителей внешнеполитических ведомств двух стран согласились с необходимостью либерализации визового режима для облегчения человеческих и деловых контактов. Была достигнута договоренность об организации консультаций по консульским вопросам с участием заинтересованных ведомств. Стороны также согласились, что контакты между внешнеполитическими ведомствами должны носить регулярный характер.

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