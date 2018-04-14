Панама заинтересовалась возможностями приобретения белорусской сельхозтехники

Панама выразила принципиальный интерес к проработке возможностей приобретения белорусской сельскохозяйственной техники. Об этом шла речь во время состоявшегося визита посла Беларуси в Эквадоре Игоря Полуяна в Панаму, сообщается на сайте белорусского диппредставительства, передает БЕЛТА.

Руководитель белорусской дипломатической миссии вручил копии верительных грамот исполняющему обязанности министра иностранных дел этой страны Луису Мигелю Инкапье.

В целях придания нового импульса двухсторонним отношениям в различных сферах и установления деловых контактов также проведены встречи с руководством министерств безопасности, сельскохозяйственного развития, торговли и промышленности, а также Торгово-промышленной и сельскохозяйственной палаты Панамы. На переговорах обсуждались возможности активизации межправительственного диалога, шаги по созданию развитой договорно-правовой базы двухсторонних отношений, состояние и перспективы белорусско-панамского торгово-экономического сотрудничества.

"Панамская сторона выразила принципиальный интерес к проработке возможностей приобретения белорусской сельскохозяйственной техники. В целях предметного обсуждения перспектив торгово-экономического сотрудничества достигнута договоренность об обмене в ближайшее время визитами деловых кругов", - отмечается в сообщении посольства.

Особое внимание стороны уделили возможности участия панамских бизнесменов в международной сельскохозяйственной выставке "Белагро-2018", которая пройдет в Минске с 5 по 9 июня, и визита белорусской торговой миссии в Панаму на предстоящую там в марте 2019 года международную выставку "ЭКСПОКОМЕР".

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