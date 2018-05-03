Страховые взносы в Беларуси в I квартале выросли

3 мая 2018 17:28 (UTC+04:00)

Взносы страховых организаций Беларуси по прямому страхованию и сострахованию в I квартале 2018 года составили Br299,6 млн, темп роста по сравнению с аналогичным периодом 2017 года составил 118%. Такая информация приводится на сайте Министерства финансов, передает БЕЛТА.

По добровольным видам страхования за январь-март взносы составили Br193,7 млн, что на Br34,9 млн больше, чем в аналогичном периоде 2017 года.

Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь-март - Br105,9 млн, что на Br10,8 млн больше, чем в аналогичном периоде 2017 года.

Удельный вес добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 64,7% (за январь-март 2017 года - 62,5%).

За январь-март выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили Br153,4 млн, что на Br28,9 млн больше, чем в аналогичном периоде 2017 года. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за I квартал сложился на уровне 51,2% (за январь-март 2017 года - 49%).

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