Беларусь планирует наращивать поставки техники в Индонезию и развивать кооперацию

27 июня 2018 09:49 (UTC+04:00)

Беларусь планирует наращивать поставки техники в Индонезию и развивать кооперацию, сообщил в интервью журналу "Конъюнктура рынков" чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в Индонезии Валерий Колесник, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт МИД Беларуси.

Так, белорусские производители могут удовлетворить потребности горнодобывающей отрасли Индонезии. С 2012 года в индонезийской провинции Восточный Калимантан успешно эксплуатируется партия из девяти карьерных самосвалов БелАЗ грузоподъемностью 45 т. В 2016-2017 годах в провинцию Южная Суматра поставлено 40 карьерных самосвалов грузоподъемностью 110 т для нужд крупнейшей государственной угледобывающей компании PT Bukit Asam. "Последнее событие стало важным шагом в развитии белорусско-индонезийского взаимодействия в горнорудной отрасли. Не могу не сказать о том, что 110-тонники марки БелАЗ обеспечили высокие технико-экономические показатели, превосходящие результаты конкурентов. Удачные примеры сотрудничества и активная работа БелАЗа с региональным торговым домом заложили основу для заключения и выполнения в 2018 году нового контракта по отгрузке семи карьерных самосвалов грузоподъемностью 130 т. Эта абсолютно новая для индонезийского рынка модель имеет хорошие перспективы и в других странах Юго-Восточной Азии. Также мы продвигаем карьерные самосвалы БелАЗ для использования на месторождениях никеля на острове Сулавеси", - сказал Валерий Колесник.

В приоритете также продвижение на индонезийский рынок белорусской сельхозтехники. Индонезия проявляет высокий интерес к продукции белорусского военно-промышленного комплекса.

Беларусь готова развивать и промышленную кооперацию. В числе перспективных направлений рассматривается вопрос о целесообразности создания совместной аутсорсинговой компании-контрактора для обслуживания горнодобывающих предприятий, закупающих технику БелАЗ.

"Вместе с этим следует учитывать, что Беларусь уже создала сборочное производство техники МАЗ во Вьетнаме, имеющем соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС. В Камбодже есть опыт сборки белорусских тракторов. Данные производства при достижении необходимого уровня локализации, а такая работа уже ведется, смогут свободно поставлять свою продукцию во все 10 стран - членов АСЕАН, в том числе в Индонезию, без взимания таможенных пошлин", - отметил Валерий Колесник.

Кроме того, у Беларуси и Индонезии есть потенциал взаимодействия в сфере услуг, сельскохозяйственной отрасли. Так, Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси и Министерство исследований, технологий и высшего образования Индонезии работают над организацией конкурса совместных проектов по приоритетным направлениям. Во II полугодии в Минске состоится второе заседание белорусско-индонезийской совместной рабочей группы по сотрудничеству в области науки, технологий и высшего образования.

Индонезия стала четвертым стратегическим рынком в мире после Китая, Бразилии и Индии для реализации белорусского хлористого калия. Доля данной отечественной продукции в совокупном импорте страны оценивается приблизительно в 20%. "Значительные объемы поставок белорусских калийных удобрений в Индонезию в последние пять лет являются конкретным результатом выполнения договоренностей, достигнутых лидерами двух стран. Это практический вклад Беларуси в реализацию стратегической задачи Индонезии по увеличению объемов производства и экспорта сельскохозяйственной продукции", - сказал Валерий Колесник.

Также Беларусь достигла определенных результатов в продвижении высокотехнологичной медицинской продукции. В частности, налажены пилотные поставки рентген-оборудования и медицинской мебели. Рассматривается возможность заключения соглашения о сотрудничестве между министерствами здравоохранения.

В июне исполняется 25 лет с момента установления дипломатических отношений между Беларусью и Индонезией. Между странами подписано 25 договоров в основных сферах взаимодействия. Товарооборот с $1,8 млн в 1995 году вырос до $158,3 млн в 2017 году.

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