Беларусь и Россия разработают дорожную карту поэтапного снижения тарифов роуминга

7 июля 2018 11:58 (UTC+04:00)

Беларусь и Россия планируют до 1 августа разработать дорожную карту поэтапного снижения тарифов на услуги роуминга между операторами связи двух стран. Такая договоренность достигнута по итогам белорусско-российских межведомственных переговоров по вопросам развития сотрудничества в области электросвязи. Соответствующая информация размещена на сайте Министерства связи и информатизации Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Во время переговоров обсуждались актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества в области связи, в том числе касающиеся развития взаимодействия в сфере транзита через территорию Беларуси международного телефонного трафика, передаваемого между Россией и ЕС.

Также рассматривались вопросы дальнейшей гармонизации структуры отношений белорусских и российских операторов связи с целью повышения доступности услуг роуминга на территории Союзного государства. По итогам переговоров стороны достигли договоренности о разработке до 1 августа дорожной карты поэтапного снижения тарифов на услуги роуминга между белорусскими и российскими операторами связи.

Также участники встречи договорились о проведении 10 августа в Смоленске совместного заседания коллегий Министерства связи и информатизации Беларуси и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России для дальнейшего обсуждения актуальных вопросов сотрудничества.

Белорусскую делегацию возглавил министр связи и информатизации Сергей Попков, российскую - министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков. В переговорах участвовали операторы сотовой подвижной электросвязи двух стран.

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