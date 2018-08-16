Цифровую повестку для медиапространства обсудят на международном форуме в Минске

16 августа 2018 14:48 (UTC+04:00)

XIII Белорусский международный медиафорум "Партнерство во имя будущего: цифровая повестка для медиапространства" пройдет 11-14 сентября в Минске и Минской области, сообщили БЕЛТА в Министерстве информации Беларуси.

Нынешний форум проводится в контексте реализации задач цифровизации пространства Евразийского экономического союза, построения цифровой экономики и информационного общества в Беларуси, качественных изменений в деятельности современных медиа. При этом особое внимание планируется уделить цифровым форматам работы СМИ, внедрению новых технологий медиаменеджмента, а также трансграничным информационным вызовам и угрозам, порождаемым активным вхождением в общественную жизнь многочисленных сетевых изданий.

В медиафоруме примут участие руководители СМИ, видные политологи, эксперты из более чем 30 стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья.

Основные мероприятия медиафорума - пленарное заседание медиафорума с проведением тематических панельных дискуссий, летняя школа журналистики, где состоятся мастер-классы ведущих зарубежных и белорусских медиаперсон и экспертов.

За годы своего существования Белорусский международный медиафорум "Партнерство во имя будущего" стал знаковым международным проектом, собирающим видных представителей экспертного и медиасообщества стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья с целью обсуждения актуальных вопросов современной повестки дня, обмена мнениями, выработки новых идей и концепций.

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