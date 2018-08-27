БелАЗ поставит в Китай комплектующие для самосвалов

27 августа 2018 13:03 (UTC+04:00)

Контракт о поставке комплектующих для белорусских карьерных самосвалов на сумму более $360 тыс. подписали в Пекине представители ОАО "БелАЗ" и китайской корпорации "Датан", сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Беларуси в Китае.

Контракт заключен на полях заседания комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству. На рабочей встрече с представителями корпорации "Датан" обсуждались возможности дальнейших контактов в области машиностроения и электроэнергетики.

Как сообщили в пресс-службе МИД, заседание комиссии прошло с участием заместителя министра иностранных дел Беларуси Андрея Дапкюнаса. Оно состоялось под председательством заместителя министра экономики Беларуси Александра Червякова и заместителя министра коммерции КНР Фу Цзыина. На мероприятии рассмотрены актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в том числе развитие Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" и кредитно-инвестиционных связей. Речь шла также о двустороннем взаимодействии белорусских и китайских государственных предприятий, межрегиональных контактах и наращивании экспорта белорусских товаров и услуг в Китай.

Андрей Дапкюнас подчеркнул исключительную важность для Беларуси первой Китайской международной выставки импорта, которая состоится 5-10 ноября в Шанхае, как возможности придать новый импульс экспортным поставкам белорусских товаров и услуг в Китай. Белорусский дипломат назвал выставку уникальным шансом для белорусских предприятий закрепиться на одном из крупнейших мировых рынков. Заместитель министра также обратил внимание на важность последовательного формирования сбалансированного торгового баланса между Беларусью и Китаем и подчеркнул возможность достижения этой цели с учетом интересов обеих стран.

Заседание комиссии проведено в преддверии третьего заседания белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству, запланированного на осень.

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