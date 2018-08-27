ЕС предлагает Беларуси реализовать совместные проекты по борьбе с инфекционными заболеваниями

27 августа 2018 19:51 (UTC+04:00)

Европейский союз предлагает Беларуси реализовать совместные проекты по борьбе с инфекционными заболеваниями. Об этом сообщил журналистам европейский комиссар по здравоохранению и безопасности продуктов питания Витянис Андрюкайтис, который во главе европейской делегации встретился сегодня с руководством Министерства здравоохранения, передает корреспондент БЕЛТА.

Проекты могут быть связаны, в частности, с вакцинацией, борьбой с туберкулезом, антибактериальной резистентностью.

На встрече европейская делегация предложила белорусской стороне обратить внимание на программы, которые выработаны и уже внедряются в ЕС. "Беларусь имеет возможность быть или наблюдателем, или участником. Конечно, нужна детальная проработка", - сказал Витянис Андрюкайтис.

Во время визита делегации в Беларусь будут затронуты сферы общественного здоровья, здравоохранения и безопасности пищевых продуктов. По словам еврокомиссара, вызовом для науки, здравоохранения и сельского хозяйства сегодня является большое потребление антибиотиков, и соседние страны должны выработать общие позиции для решения этой проблемы.

Как отметила заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Наталья Жукова, предложения, прозвучавшие на встрече, будут обсуждаться. "Мы готовы к сотрудничеству в тех проектах, которые могут быть полезны для системы общественного здоровья", - заявила она. Для Беларуси также представляет интерес взаимодействие в области профилактики неинфекционных заболеваний, развития движения "Здоровые города".

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