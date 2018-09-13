Ташкент и Минск могут заключить соглашение о ВТС

13 сентября 2018 11:01 (UTC+04:00)

Узбекистан и Беларусь могут подписать соглашение о развитии военно-технического сотрудничества (ВТС) в ходе визита в Ташкент белорусского президента Александра Лукашенко, считает руководитель отдела института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана Милана Базарова, передает Sputnik Узбекистан.

Лукашенко находится с первым госвизитом в Узбекистане 12-14 сентября. В четверг он проведет переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, по итогам планируется подписать 19 двусторонних документов.

"Одно из важных соглашений – о развитии военно-технического сотрудничества", - сообщила Базарова в пресс-центре, открытом к визиту Лукашенко.

По ее словам, документ предусматривает обмен опытом в производстве продукции военного назначения.

"Для нас почему это очень важно? Беларусь достаточно сильна и показала хорошие результаты в этом направлении", - добавила эксперт.

По ее данным, Беларусь сегодня входит сейчас в двадцатку крупнейших стран по производству военной продукции, ее поставки составили свыше миллиарда долларов.

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