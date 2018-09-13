Павел Легкий: Цифровизация способствует повышению уровня региональных СМИ

Цифровизация способствует повышению уровня региональных СМИ. Об этом заявил журналистам первый заместитель министра информации Беларуси Павел Легкий на полях Летней школы журналистики, которая прошла во время XIII Белорусского международного медиафорума: цифровая повестка для медиапространства", передает БЕЛТА.



Региональные СМИ занимают свою уникальную нишу, в которой ни республиканские, ни международные СМИ не могут составить конкуренцию. И это, с одной стороны, их расхолаживает. Тем не менее, как только в регионах появляется конкурентоспособная команда, которая создает электронные СМИ, картина меняется. И дело не только в перераспределении рекламных бюджетов, а в уходе аудитории от традиционных СМИ. Необходимо поднимать качество региональных СМИ, считает первый замминистра.



"Стратегический путь очень простой - цифровизация, чему сегодня посвящен медиафорум и куда приглашено большое количество представителей региональных СМИ, - сказал Павел Легкий. - Совместно с факультетом журналистики ведется мониторинг ситуации по каждой области, по каждому СМИ, итоги анализируются, проводятся семинары для руководителей, местной идеологической вертикали".



Первый замминистра информации отметил, что у традиционных районных изданий есть точки роста, чтобы становиться более современными. "В первую очередь речь идет о медиамаркетинге. Он должен быть организован на серьезной основе, нужны исследования для понимания рынка. Второе условие - дистрибуция контента. Сегодня происходит переход от конкуренции брендов к конкуренции контента. И третий вопрос - качество подготовки журналистских кадров", - добавил Павел Легкий.



Кроме того, современные условия требуют конвергенции. В равной степени важно в полном объеме отрабатывать три коммуникативных канала: интернет-сайт, бумажную печатную версию и социальные медиа. Сегодня идет речь о сближении, взаимоконвергентном движении и социальных медиа, и традиционных СМИ. При этом бумажная пресса должна идти в ногу со временем, уверен Павел Легкий. Необходимо перестраиваться, развиваться, учиться новому как рядовым журналистам, так и главным редакторам газет.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.