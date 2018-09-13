Павел Легкий: Цифровизация способствует повышению уровня региональных СМИ

13 сентября 2018 16:09 (UTC+04:00)

Цифровизация способствует повышению уровня региональных СМИ. Об этом заявил журналистам первый заместитель министра информации Беларуси Павел Легкий на полях Летней школы журналистики, которая прошла во время XIII Белорусского международного медиафорума: цифровая повестка для медиапространства", передает БЕЛТА.

Региональные СМИ занимают свою уникальную нишу, в которой ни республиканские, ни международные СМИ не могут составить конкуренцию. И это, с одной стороны, их расхолаживает. Тем не менее, как только в регионах появляется конкурентоспособная команда, которая создает электронные СМИ, картина меняется. И дело не только в перераспределении рекламных бюджетов, а в уходе аудитории от традиционных СМИ. Необходимо поднимать качество региональных СМИ, считает первый замминистра.

"Стратегический путь очень простой - цифровизация, чему сегодня посвящен медиафорум и куда приглашено большое количество представителей региональных СМИ, - сказал Павел Легкий. - Совместно с факультетом журналистики ведется мониторинг ситуации по каждой области, по каждому СМИ, итоги анализируются, проводятся семинары для руководителей, местной идеологической вертикали".

Первый замминистра информации отметил, что у традиционных районных изданий есть точки роста, чтобы становиться более современными. "В первую очередь речь идет о медиамаркетинге. Он должен быть организован на серьезной основе, нужны исследования для понимания рынка. Второе условие - дистрибуция контента. Сегодня происходит переход от конкуренции брендов к конкуренции контента. И третий вопрос - качество подготовки журналистских кадров", - добавил Павел Легкий.

Кроме того, современные условия требуют конвергенции. В равной степени важно в полном объеме отрабатывать три коммуникативных канала: интернет-сайт, бумажную печатную версию и социальные медиа. Сегодня идет речь о сближении, взаимоконвергентном движении и социальных медиа, и традиционных СМИ. При этом бумажная пресса должна идти в ногу со временем, уверен Павел Легкий. Необходимо перестраиваться, развиваться, учиться новому как рядовым журналистам, так и главным редакторам газет.

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