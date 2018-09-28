Озимые зерновые в Беларуси посеяны на более чем 80% площадей

Озимые зерновые в Беларуси посеяны на более чем 80 процентов площадей. Такие данные приводятся в оперативной сводке Министерства сельского хозяйства и продовольствия, сообщает БЕЛТА.



По данным на 28 сентября, сев озимых зерновых проведен на площади более 1 миллиона гектар (83,5 процента от плана). В Минской области озимые зерновые посеяны на 95,5 процента площадей, в Витебской - 91,9 процента, Могилевской - 88,6 процента, Брестской - 81,8 процента, Гродненской - 79 процентов, Гомельской - 60,3 процента.



Картофель убран с 18,4 тысяч гектаров (61,5 процента от плана), накопано 524,1 тысяч тонн. Урожайность составляет 285 ц/га.



Кукуруза убрана с 556,7 тысяч гектаров (57,6 процентов от плана). Зерна кукурузы намолочено 612,8 тысяч тонн (урожайность выше прошлогодней - 83,4 ц/га против 73,4 ц/га).



Сахарную свеклу собрали с 29,8 процента площадей, накопано 1,3 миллиона тонн. Урожайность сложилась на уровне 426,8 ц/га. Сахаристость выше прошлогодней: 16,3 процента против 15,4 процентов.

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