Внешний госдолг Беларуси с начала года снизился

Внешний государственный долг Беларуси на 1 сентябрятекущего составил 16,6 миллиардов долларов, уменьшившись с начала года на 173,1 миллиона долларов (с учетом курсовых разниц), или на 1 процент, сообщает в пятницу БЕЛТА.

В январе-августе привлечены внешние государственные займы на сумму 1,6 миллиарда долларов, в том числе 613,9 миллиона долларов - правительства и банков России, 600 миллионов долларов - еврооблигации, 314 миллионов долларов - банков КНР, 100,6 миллиона долларов - МБРР, 4 миллиона долларов - ЕБРР и СИБ.



Погашение внешнего государственного долга с начала 2018 года составило 1,6 миллиадра долларов, из которых 800 миллионов долларов - еврооблигации, 337,7 миллиона долларов - банки КНР, 281,8 миллиона долларов - правительство России, 176,6 миллиона долларов - ЕФСР, 39,8 миллиона долларов - МБРР, 0,7 миллиона долларов - Товарно-кредитная корпорация США, 0,4 миллиона долларов - ЕБРР и СИБ.



Внутренний государственный долг по состоянию на 1 сентября составил 9,5 миллиарда белорусских рублей, увеличившись с начала года на 373,2 миллиона белорусских рублей (с учетом курсовых разниц), или на 4,1 процента.



За январь-август 2018 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 270,9 миллиона долларов. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 241,5 миллиона долларов и 23,1 миллиона белорусских рублей.



Государственный долг Беларуси на 1 сентября 2018 года составил 44 миллиарда белорусских рублей и увеличился по сравнению с началом 2018 года на 1,8 миллиарда белорусских рублей, или на 4,3 процента.

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