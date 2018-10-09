Беларусь на выставке в Чехии подписала соглашения на 6,3 млн евро

Беларусь приняла участие в международной машиностроительной выставке International Engineering Fair (MSV 2018), которая прошла в Чехии в городе Брно. Страну представляла ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" в числе 12 крупнейших предприятий. Об этом сообщил пресс-секретарь предприятия Александр Олесик, передает во вторник БЕЛТА.

"Для белорусских металлургов престижный форум ознаменовался заключением соглашений на поставку металлопродукции на сумму около 6,3 миллиона евро в адрес чешских потребителей, в том числе известных производителей автокомпонентов и подшипников", - рассказал пресс-секретарь. Это позволит еще больше расширить присутствие белорусской продукции на чешском рынке.



По оперативной информации, за январь-сентябрь 2018 года объем экспорта БМЗ в Чехию превысил 14,7 миллиона евро. Белорусский металлургический завод поставляет различные виды конструкционного проката, металлокорд, проволоку РМЛ и горячекатаные бесшовные трубы. Интересы завода на данном рынке представляет совместное предприятие Belastahl (Берлин), которое благодаря активной работе с конечными потребителями (производителями автокомпонентов, пружин, подшипников и др.) за 9 месяцев смогло нарастить экспорт белорусской металлопродукции в Чехию на 25 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.



На выставке во время Бизнес-дня Беларуси состоялись презентации белорусских предприятий. О высокотехнологичном производстве металлопродукции БМЗ и направлениях сотрудничества с компаниями Чехии рассказал начальник управления маркетинга завода Евгений Кузьмич.

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