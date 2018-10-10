Зарегистрированная безработица в Беларуси составляет 0,3%

Уровень зарегистрированной безработицы на 1 октября составил 0,3 процента, что на 0,1 процента ниже, чем на 1 сентября. Об этом в среду сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты.



По сравнению с 1 октября 2017 года этот показатель снизился на 0,3 процентного пункта.



При этом уровень зарегистрированной безработицы в Брестской и Витебской областях составил 0,5 процента; в Гомельской, Гродненской и Могилевской - 0,4 процента. Показатель Минской области на уровне общереспубликанского, а у Минска - 0,1 процента.



На учете в качестве безработных состоят 15 тыс. человек, что на 45,1 прцоента меньше, чем на ту же дату в прошлом году (27,3 тысячи человек).



Наниматели предлагают 79,2 тысячи свободных рабочих мест, что на 42,8 процента больше, чем год назад. Спрос на работников по рабочим профессиям достигает 65,4 процента от общего числа вакансий.



Коэффициент напряженности на рынке труда республики на 1 октября составил 0,2 безработных на одну вакансию (год назад было 0,5). При этом в Брестской и Витебской областях данный показатель составил 0,3; Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областях - 0,2; в Минске - 0,1.



В январе-сентябре за содействием в трудоустройстве обратились 159,5 тысячи человек, из них на учет в качестве безработных поставлены 89,5 тысячи человек. За этот период на созданные рабочие места и имевшиеся вакансии при содействии службы занятости на постоянную работу трудоустроены 118,2 тысячи человек (74,1 процента обратившихся за содействием в трудоустройстве), из них 66,1 тысячи безработных.



На обучение по профессиям, востребованным на рынке труда, направлены 5,8 тысячи человек, в оплачиваемых общественных работах участвовали 32,4 тысячи человек, на новое место жительства и работы переселено 118 семей безработных.

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