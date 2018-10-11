В Минске подвели итоги конференции по кибербезопасности

В Минске подвели итоги работы конференции высокого уровня о противодействии кибертерроризму под эгидой ОБСЕ. Об этом в четверг сообщает "Беларусь Сегодня".

На конференции было отмечено, что главный вопрос, который ставили международные и белорусские эксперты, — как же все-таки предотвратить терроризм в современную эпоху. Конечно, цифровая эра открывает огромный потенциал во всех сферах, и здесь, пожалуй, нет исключений. Но, с другой стороны, необходимо обеспечить безопасность граждан, общества, да и стран в целом. Примечательно, что ущерб от киберпреступности ежегодно может составлять сотни миллиардов долларов, поэтому предотвращение таких преступлений — один из вызовов для всего мирового сообщества.

"Во время конференции у нас было большое количество дискуссий по тем трудностям, которые возникают в такой сложной проблеме, как терроризм. Во-первых, нам необходима гармонизованная международно–правовая среда. Во-вторых, профилактика — лучше, чем лечение. Поэтому такие меры, как блокировка сайтов или удаление материалов, должны осуществляться параллельно с выработкой национального законодательства, которое уважает основополагающие принципы прав человека и свобод. В-третьих, нужно более эффективно задействовать механизмы государственно-частного партнерства в противодействии деятельности террористов и экстремистов", - сказала координатор деятельности ОБСЕ по вопросам противодействия транснациональным угрозам Раса Остраускайте во время заключительного выступления.



По ее словам, одной из ключевых задач еще должно стать повышение готовности государств к кибер-угрозам и кибератакам на свои важнейшие объекты инфраструктуры.

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