Белорусское продовольствие поставляется в 77 стран мира

15 октября 2018 11:22 (UTC+04:00)

География поставок белорусского продовольствия расширяется и в настоящее время насчитывает 77 стран мира. Об этом сообщает в понедельник БЕЛТА со ссылкой на Национальный статистический комитет.

Беларусь относится к странам с самодостаточным производством сельскохозяйственной продукции. Продовольственная безопасность белорусов находится на высоком уровне и имеет положительную динамику. Страна лидирует в СНГ по производству на душу населения картофеля (в 2017 году - 675 кг), мяса (127 кг), молока (771 кг), яиц (375 штук). По среднедушевому производству зерна (842 кг) и овощей (206 кг) Беларусь занимает пятое место.

На одного жителя страны в 2017 году производилось мяса вдвое больше, чем в России и Казахстане. По производству молока на душу населения Беларусь опережает Казахстан в 2,5 раза, Украину и Россию - в 3-3,6 раза. В обеспечении продовольственной безопасности важная роль принадлежит производству зерна, валовой сбор которого (в весе после доработки) в 2017 году составил 8 млн т и превысил уровень 2010 года на 14,4 процента.

В текущем году уборка урожая еще не закончена. На 1 октября 2018 года в сельскохозяйственных организациях страны валовой сбор зерна (без кукурузы) в первоначально оприходованном весе составил 5,3 миллиона тонн, валовой сбор сахарной свеклы - 1,4 миллиона тонн, овощей - 81,6 тысяч тонн, картофеля - 580,3 тысяч тонн.

В стране обеспечивается положительная динамика производства животноводческой продукции. В 2017 году производство скота и птицы (в убойном весе) на 24,4 процента превысило объемы 2010 года, производство молока - на 10,5 процента, производство яиц - на 0,6 процента.

Торговая сеть страны в полной мере обеспечивает население продовольственными товарами. На начало 2018 года в Беларуси функционировало около 17 тысяч продовольственных магазинов (30 процентов от общего числа). На 10 тысяч жителей сегодня приходится 18 таких магазинов. Торговая площадь в среднем на один продовольственный магазин составляет 128 кв.м.

За восемь месяцев текущего года организациями торговли продано продовольственных товаров на сумму 13,6 миллиарда белорусских рублей. В структуре розничного товарооборота продовольственные товары составляли 53 процента. Насыщение потребительского рынка продовольственными товарами обеспечивается в основном за счет производимого в стране. Среди реализованных организациями торговли продовольственных товаров отечественные составляют 79,5 процента, а по ряду товаров спрос покупателей практически полностью удовлетворяется за счет продукции белорусских производителей.

Производство сельскохозяйственной продукции в Беларуси гарантирует не только достаточное продовольственное обеспечение внутреннего рынка страны, но и является важным источником поступления валютной выручки. В январе-августе текущего года стоимостной объем экспорта продовольственных товаров составил 2,837 миллиарда долларов, или 12,9 процента от общего объема экспорта товаров.

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