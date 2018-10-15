ЕАБР ожидает инфляцию в Беларуси по итогам 2018 года не более 6%

15 октября 2018 14:45 (UTC+04:00)

Инфляция в Беларуси по итогам 2018 года сохранится в рамках целевого ориентира Национального банка Беларуси. Такой прогноз делают экономисты Евразийского банка развития в ежемесячном макрообзоре за сентябрь, сообщает в понедельник БЕЛТА.

В обзоре отмечается, что увеличение цен на топливо, а также алкогольную и табачную продукцию обусловило повышение годового прироста регулируемых цен и тарифов в августе до 9,7 процента с 9,1 процента в июле. Цены на плодоовощную продукцию в августе увеличились на 3 процента к августу 2017 года после временного снижения в предыдущие месяцы под действием фактора погодных условий. "В целом по итогам 2018 года, по нашим оценкам, инфляция сохранится в рамках целевого ориентира Национального банка Беларуси", - отметили в ЕАБР.

На фоне повышения инфляционных рисков из внешнего сектора Национальный банк Беларуси в сентябре сохранил ставку рефинансирования неизменной на уровне 10 процентов. По оценке регулятора, сложившийся уровень ставки рефинансирования близок к нейтральному и будет способствовать поддержанию инфляции вблизи 5 процентов в среднесрочной перспективе.

Авторы обзора также обращают внимание, что внешние факторы продолжают способствовать формированию существенного профицита республиканского бюджета. По итогам января-августа доходы республиканского бюджета превысили расходы на 3,4 миллиарда белорусских рублей (около 4,4 процента ВВП). Увеличение бюджетного профицита
продолжает поддерживаться в основном растущими ценами на нефть на мировом рынке.

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