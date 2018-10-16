Трудовые пенсии в Беларуси предлагается повысить на 5,3%

Трудовые пенсии в Беларуси могут быть повышены на 5,3 процента с 1 ноября. Соответствующий проект указа внесен в Администрацию Президента, сообщила журналистам министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, передает во вторник БЕЛТА.



Если сегодня с учетом августовского повышения средний размер пенсии составляет 374 белорусских рублей, то начиная с ноября она может возрасти до 394 белорусских рублей.



Как проинформировала Ирина Костевич, по оценкам, номинальный темп роста пенсий в 2018 году по сравнению с прошлым годом составит 113,8 процента. "А в реальном выражении с учетом прогнозируемой инфляции - это 107,9 процента", - сказала она.

Официальный курс на 16 октября оставил 65.75 BYN/USD

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