Беларусь и Оман обсуждают открытие прямого авиасообщения и упрощение визового режима

16 октября 2018 17:09 (UTC+04:00)

Беларусь и Оман обсуждают открытие прямого авиасообщения между двумя странами и упрощение визового режима для белорусских граждан. Эта тема поднималась послом Беларуси в Египте и Омане по совместительству Сергеем Рачковым в беседе с министром туризма Омана Ахмедом бен Нассером бен аль-Мехрзи, которая состоялась на полях международной выставки пищевой индустрии Food and Hospitality Oman. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на белорусское диппредставительстве.

"Белорусский павильон посетил министр туризма Омана, под патронажем которого проводится выставка. Посол Сергей Рачков провел краткую беседу с министром туризма Ахмедом бен Нассером бен аль-Мехрзи, в ходе которой обсуждены вопросы открытия прямого авиасообщения между двумя странами и упрощения визового режима для белорусских граждан, посещающих Султанат Оман", - отметили в посольстве.

Кроме того, при содействии диппредставительства в Оманской торгово-промышленной палате состоялись белорусско-оманская бизнес-встреча и переговоры представителей белорусских предприятий с оманскими компаниями-импортерами продовольствия. Делегация также посетила предприятия и производственные объекты пищевой промышленности. По итогам переговоров достигнуты конкретные договоренности о поставках белорусского продовольствия.

Сергей Рачков провел встречу с заместителем министра иностранных дел Омана по дипломатическим вопросам Мохамедом аль-Хассаном, который курирует сотрудничество с Беларусью в МИД. В центре внимания были вопросы расширения торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, включая организацию поставок продовольственной и промышленной продукции в Оман.

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