Грузия заинтересована в открытии рейса из Минска в Кутаиси

Посол Грузии в Беларуси Валерий Кварацхелия предлагает организовать новый рейс из Минска в Кутаиси. Эта тема обсуждалась на встрече дипломата с генеральным директором авиакомпании "Белавиа" Анатолием Гусаровым. Об этом в пятницу сообщает БЕЛТА со ссылкой на диппредставительство.



"На данный момент рейсы между Грузией и Беларусью (Минск-Тбилиси, Минск-Батуми) осуществляются в ночное и утреннее время. В этой связи посол предложил белорусской стороне рассмотреть возможность переноса части полетов на дневное время, а также назначения нового рейса по направлению Минск-Кутаиси", - рассказали в посольстве. Такие меры призваны способствовать расширению связей как в туристической, так и бизнес-сферах.



В свою очередь генеральный директор "Белавиа" отметил, что авиакомпания также заинтересована в расширении сотрудничества с Грузией и выразил готовность рассмотреть в ближайшее время предложенные инициативы. "Белавиа" заинтересована во взаимодействии с крупными грузинскими туркомпаниями на выгодных условиях.

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