Беларусь может привлечь займ для строительства энергетической инфраструктуры в СЭЗ

22 декабря 2018 11:42 (UTC+04:00)

Беларусь рассматривает возможность привлечения внешнего государственного займа для строительства энергетической инфраструктуры в СЭЗ, рассказал в интервью журналу "Финансы. Учет. Аудит" министр финансов Максим Ермолович, передает Trend со ссылкой на БЕЛТА.

"В настоящее время рассматривается возможность привлечения внешнего государственного займа для строительства энергетической инфраструктуры в свободных экономических зонах. С учетом уточненного администрациями СЭЗ перечня наиболее необходимых объектов суммарная потребность в средствах для возведения дополнительных сетей электро- и газоснабжения составляет около $220 млн. Европейским банком предложены достаточно привлекательные условия выделения денег на эти цели. В результате увеличения мощности электроснабжения объем привлеченных действующими и потенциальными резидентами СЭЗ инвестиций может превысить $1 млрд", - сказал Максим Ермолович.

Министр напомнил, что для развития СЭЗ принят указ №346, предусматривающий расширение и оптимизацию территорий СЭЗ "Минск", "Витебск", "Гродноинвест", "Могилев", "Гомель-Ратон". Эти меры позволят разместить резидентов с учетом перспектив их дальнейшего роста, организовать рабочие места, оптимально задействовать свободные земельные участки с имеющейся инженерной и транспортной инфраструктурой, а также будут способствовать привлечению инвестиций в создание экспортно ориентированных и импортозамещающих производств. "Реализация мер указа также позволит найти новые источники финансирования создания инженерной и транспортной инфраструктуры в СЭЗ", - добавил глава Минфина.

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