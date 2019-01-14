В Беларуси стало значительно меньше ветеранов ВОВ

14 января 2019 10:41 (UTC+04:00)

Число ветеранов Великой Отечественной войны существенно сократилось в Беларуси в 2018 году, такие данные размещены на сайте Министерства труда и социальной защиты населения, передает Trend со ссылкой на Спутник Беларусь.

По последним данным, которые датированы 1 октября 2018 года, в стране осталось 7457 ветеранов. По информации на 1 января 2018 года их количество составляло 9030, за 10 месяцев прошлого года их число сократилось более чем на 1,5 тысячи.

Больше всего ветеранов проживает в Минске – 2104 человека. На втором месте – Гомельская область, где остались 1109 ветеранов, третью строчку занимает Витебская область – 1021 человек. В Минской области насчитывается 1014 ветеранов, в Брестской – 971, в Могилевской – 712. Меньше всего их осталось в Гродненской области – всего 526 человек.

Также Минтруда опубликовало данные о том, что на 1 октября 2018 года в Беларуси насчитывалось 400 долгожителей возрастом старше 100 лет. В Минске проживает 63 долгожителя, в Гродненской и Витебской областях – по 62. Меньше всего белорусов, перешагнувших 100-летний рубеж, в Брестской области.

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