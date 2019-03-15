Беларусь стала одним из разработчиков Стратегии информбезопасности в СНГ

Белорусская сторона стала одним из разработчиков Стратегии обеспечения информационной безопасности государств - участников СНГ. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, сообщил директор Белорусского института стратегических исследований Олег Макаров, передает Trend.

Проект данной стратегии был одобрен сегодня в Москве Экономическим советом СНГ. Олег Макаров и представил этот документ на заседании.

Он уточнил, что работа над проектом проводилась совместно с российской стороной. "Стратегия эта изначально разрабатывалась как модельный документ в рамках парламентского измерения", - сказал Олег Макаров. От Беларуси в этой работе принимали участие как парламентарии, так и академическое сообщество силового блока - представители МВД, пограничного ведомства, КГБ, эксперты.

По словам директора института, в стратегии вводятся понятия информационной безопасности для каждого субъекта: то есть, отдельно и подробно рассматривается информационная безопасность личности, общества и государства - так называемый информационный суверенитет. "Что касается угроз, то никаких сенсаций здесь нет, мы не выделяем какие-то новые угрозы, мы говорим о системности угроз, то есть, они перечисляются подробно, - рассказал Олег Макаров. - Это и угрозы технологического характера сетям, это и угрозы психологического характера, и т.д. Важно, что это подробный, системный документ, в котором содержится не только определение угроз, но и меры противодействия им".

Касаясь темы фейковых новостей и того, отражается ли она в данной стратегии, Олег Макаров сказал: "Не говоря в стратегии о фейк-ньюс, мы говорим о том, что подробное описание и подробное введение в правовое поле вопросов информационной безопасности как раз и является самым действенным оружием против фейк-ньюс".

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