Лукашенко назвал санкциями закрытие российского рынка для ряда товаров из Белоруссии

11 апреля 2019 14:12 (UTC+04:00)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что действия России по закрытию своего рынка для ряда белорусских товаров носят характер санкций. Об этом он заявил в четверг на совещании с экономическим блоком правительства, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Когда получил перечень вопроcов, меня что удивляет: в поcледнее время (может, CМИ врут, может cпециалиcты докладывают мне кривую информацию) я каждый день cлышу и читаю информацию, что наш оcновной торговый партнер (они любят называть cебя партнеры) вcе больше и больше вводит cанкций против Беларуси", - cказал глава гоcударcтва, cлова которого приводит агентство БелТА.

Лукашенко отметил, что Россия сама находится под санкциями и осуждает это, но в то же время использует аналогичное оружие "против ближайших своих союзников".

Он указал, что периодически российская сторона закрывает белорусские предприятия по различным предлогам. Как отметил Лукшенко, России не нравится то ли морковь, то ли салат, то ли уже огурцы. Президент считает, что Белоруссию подозревают в поставке продуктов "не оттуда" и закрывают ей рынок.

С точки зрения белорусского лидера, Минск должен реагировать и принимать соответствующие меры. Лукашенко заявил, что Белоруссию бьют по левой щеке, а она лишь подставляет правую.

Обращаясь к вице-премьеру Владимиру Дворнику, который курирует сферу АПК и экспорт продуктов питания, Лукашенко призвал его разобраться в ситуации и доложить о ней на следующей неделе.

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