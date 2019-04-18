Лукашенко обратится с ежегодным посланием к народу и парламенту 19 апреля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 19 апреля обратится с ежегодным посланием к народу и парламенту страны, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 апреля обратится с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на мероприятие, которое традиционно пройдет в Овальном зале Дома правительства, приглашены высшие должностные лица страны, члены правительства, руководители органов госуправления, предприятий, представители дипкорпуса.

"В послании будут концептуально отражены основные акценты в социально-экономическом развитии страны на нынешнем этапе. Содержание послания, в том числе, определяется исходя из анализа обращений, поступивших перед "Большим разговором с президентом" 1 марта текущего года", - отметили в пресс-службе, обратив внимание, что каждое из таких обращений было "тщательно изучено и проработано".

Выступление Лукашенко будет транслироваться в прямом эфире по телеканалам "Беларусь 1", "Беларусь 24" и Первому национальному каналу Белорусского радио. Трансляция начнется в 10.30 (по мск времени). Телеверсия послания будет показана в вечернем эфире белорусских телеканалов.

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