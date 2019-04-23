Минск приостановил экспорт нефтепродуктов в ряд стран

Белоруссия из-за проблем с нефтью из России приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Польшу, на Украину и страны Балтии, заявил во вторник замглавы Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Приостановлена поставка светлых нефтепродуктов, бензинов и дизтоплива в Украину, Балтию и Польшу.

На текущий момент (контрактные обязательства - ред.) приостановлены до момента решения вопроса с российской нефтью", - заявил Гриб журналистам.

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