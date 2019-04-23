Минск приостановил экспорт нефтепродуктов в ряд стран

23 апреля 2019 11:24 (UTC+04:00)

Белоруссия из-за проблем с нефтью из России приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Польшу, на Украину и страны Балтии, заявил во вторник замглавы Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Приостановлена поставка светлых нефтепродуктов, бензинов и дизтоплива в Украину, Балтию и Польшу.

На текущий момент (контрактные обязательства - ред.) приостановлены до момента решения вопроса с российской нефтью", - заявил Гриб журналистам.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Туркменистан и Беларусь проведут деловые переговоры
Туркменистан 09:13
Всемирный еврейский конгресс осудил сожжение чучела Иуды в Польше
В мире 22 апреля 12:21
Лукашенко поздравил Зеленского с победой на выборах на Украине
Беларусь 22 апреля 10:56
Зеленский набирает 73,2% голосов после обработки 85,78% протоколов (ОБНОВЛЕНО)
Другие страны 22 апреля 08:40
Трамп позвонил и поздравил Зеленского
Другие страны 22 апреля 02:09
Явка во втором туре выборов президента Украины составила 62,07%
Другие страны 22 апреля 02:00
Лента новостей
Венский архитектор назвал возможные сроки реконструкции Нотр-Дама
В мире 11:38
Таланты Азербайджана выступят с концертом
Культура 11:37
Глобальный процесс цифровизации и возможности для Азербайджана
ИКТ 11:30
В Азербайджане пройдет приемный экзамен для выпускников прежних лет
Общество 11:28
Ученые рассказали, чем опасен отказ от завтрака
Интересное 11:23
Проектная компания ICGB вскроет ценовые предложения для строительства интерконнектора Греция-Болгария
Энергетика 11:22
Экономика Нахчыванской Автономной Республики выросла на 0,8%
Бизнес 11:20
В Индонезии в ходе выборов погибли почти 70 человек
В мире 11:20
В системе Службы ASAN можно оплачивать пошлины МВД и Миграционной службы
Общество 11:15